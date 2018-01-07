"الزراعة": 47 ألف فدان مانجو مصابة بالحشرة القشرية.. وهذه طريقة مكافحتها

كتب- أحمد مسعد:

قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور ممدوح السباعي، بحملة قومية للتخلص من الحشرة القشرية التي تصيب فاكهة المانجو، وكذلك مكافحة البق الدقيقي، وإزالة آثار العفن الهبابي، وسوسة النخيل التي تصيب محاصيل البطاطس بمحافظة الإسماعيلية.

وقال السباعي، لمصراوي، إن مساحة محصول المانجو المزروعة تبلغ 91 ألف فدان، فيما بلغت المساحة المصابة بالحشرة القشرية 47720 فدانًا.

وأضاف السباعي، أن الإدارة نفذت عملية "تقليم" أشجار المانجو بأصنافها المتعددة، الأجنبية والقزمية، لنحو 49 ألف فدان.

وأكد أنه تم تطبيق برامج المكافحة المتكاملة بداية من التقليم الذي يمثل 65% من العلاج والتخلص من الآفات، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن استخدام 117 طنًا من مبيد الديترجينت.

وأوضح أن الإدارة استهلكت 82600 كجم، وتبقى 34400 كجم، يجري توزيعها على الفلاحين، بسعر 13 جنيهًا للكيلو بمعدل 1%.

وأشار إلى أنه تم استخدام زيت معدني (الصيفي السوبر رويال) بمعدل 105126 لترًا، تم استهلاك 53740 لترًا منها، ويتبقى 51386 لترًا، بسعر 23 جنيهًا للتر، وبمعدل 1.5 لتر /100 لتر ماء.