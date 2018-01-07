​غدًا.. البرلمان يناقش قرار السيسي مد حالة الطوارئ

كتب- سيف سالم:

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته العامة، غدًا الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي مد حالة الطوارئ مدة 3 أشهر، بدءاً من 13 يناير الجاري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ مدة 3 أشهر جديدة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت 13 يناير الجاري؛ نظرًا لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

ونص القرار في مادته الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، فإنه "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958". ونصت المادة الخامسة من القرار على بدء العمل بأحكامه بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.