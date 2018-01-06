"دعم مصر" عن كلمة السيسي بالكاتدرائية الجديدة: "تاريخية"

كتبت-مروة شوقي:

وصف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ"التاريخية".

وقال حسب الله، في بيان اليوم السبت، إن كلمة الرئيس السيسي تجسيد واضح ودليل قاطع على وحدة المصريين وتماسكهم، معلنا تأييده التام لما جاء في كلمة الرئيس بأنه لا يستطيع أحد أن يفرق بين المصريين.

وأشار المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إلى أن الرئيس السيسي عبر عن سعادة الشعب المصري كله عندما أشار إلى أن إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية، بمثابة رسالة سلام للعالم كله من مصر بلد الأمن والسلام.