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بالصور- الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد في دير الأنبا سمعان بالمقطم

09:12 م السبت 06 يناير 2018
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كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء القصاص:

احتفل عشرات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، في دير الأنبا سمعان الخراز بالمقطم شرق القاهرة، اليوم الجمعة.

ورصدت عدسة "مصراوي"، الأقباط أثناء مشاركتهم في الاحتفال.

وبدأت الاحتفالية بأداء قداس الصلاة، وجاءت الفقرة الثانية من الاحتفالية بعزف بعض الترانيم الخاصة، التى رتلها فريق التسبيح الخاص بالكنيسة وفريق الكورال.

في الوقت الذي تقام فيه احتفالية كبرى بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة يحضرها البابا تواضروس وكبار رجال الدين المسيحي.

أعياد الميلاد المجيد الأنبا سمعان الخراز دير الأنبا سمعان المقطم

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