"مستقبل وطن": توقيع بوتين مرسوم عودة الطيران الروسي انتصار سياسي لمصر

كتب- أحمد علي:

أكد النائب أشرف رشاد عثمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قرار عودة الرحلات الجوية الروسية إلى مصر بدءًا من فبراير المقبل، يؤكد نجاح الجهود المصرية في تأمين المطارات وتوفير أعلى مستويات الأمان لها.

وأضاف رشاد، في بيان له مساء اليوم الجمعة، أن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا بعودة الرحلات الجوية للقاهرة انتصار سياسي لمصر بعد زيارة بوتين الأخيرة للقاهرة.

ولفت إلى أن القرار الروسي تأكيد دولي على قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على دحر الجماعات الإرهابية وسحقها، بحيث لا يمكن أن تمثل أي تهديد للسياحة في مصر أو غيرها.

وأكد أن إعلان شركة مصر للطيران استعدادها التام لتسيير 3 رحلات أسبوعية بين مصر وموسكو يشير إلى جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السياح الروس وغيرهم من الجنسيات الأجنبية.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن عودة الروس لمصر ستكون دافعًا قويًا لعودة السياحة إلى سابق عهدها باعتبارها مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل القومي للبلاد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع، أمس، مرسومًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة، حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية.

يأتي هذا بعد 26 شهرًا مرت على توقف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، إثر سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء أكتوبر 2015، ومقتل 244 راكبًا.