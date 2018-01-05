"أمهات مصر": أي حوار مجتمعي قبل انتهاء مقترح الثانوية الجديد "مضيعة للوقت"

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير أحمد مؤسس حملة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، إن أولياء الأمور يرفضون إجراء أي حوار مجتمعي مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح نظام الثانوية العامة الجديد قبل إعداده بشكل نهائي حتى يتسنى تقييمه.

وأضافت أحمد، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن "عدم وجود مقترح متكامل للنظام الجديد يجعل أي حوار مجتمعي الآن مضيعة للوقت ولعب بمشاعر أولياء الأمور".

وأشارت إلى أن وزير التعليم أعلن طوال العام الماضي بعض ملامح المقترح الجديد للثانوية العامة وأربك وأثار وشغل الرأي العام بها، وصرح بأن سيتم العمل بالنظام الجديد بداية سبتمر 2018، موضحة أن "لجنة التعليم بالبرلمان اعتبرت أفكار الوزير أحلام من الصعب تطبيقها العام المقبل لعدم تقديمه خطة كاملة جاهزة للتنفيذ".

ودعت مؤسسة الحملة الوزير وضع الخطة كاملة ثم عرضها على لجنة التعليم بالبرلمان ومن ثمَ إجراء حوار مجتمعي حولها مع أولياء الامور والخبراء والرأي العام، مضيفة: "غير ذلك شو

إعلامي لا فائدة منه".

وأكدت أن قرار تغيير نظام الثانوية العامة الجديد يخص كل الأسر المصرية ومستقبل أبنائها وبالتالي ليس هناك داعي للاستعجال، مشير إلى أن الاتحاد لم يناشد الوزارة بعمل أي حوار مجتمعي خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، تولى منصب وزير التربية والتعليم، في فبراير 2017، وعلى مدار العام، ظهر الوزير في تصريحات متعددة يؤكد فيها تطبيق نظام جديد للتعليم بدءًا من سبتمبر 2018.