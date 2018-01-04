"القومي للسكان" يقترح تنفيذ حوافز إيجابية بقانون تنظيم الأسرة الجديد

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، إن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية التي أصبحت تلتهم نتائج التنمية التي تشهدها البلاد، وإن شعار "تنمية مصر.. طفلين وبس" سيعود بمردود إيجابي على الأسرة من حيث الاستفادة بخدمات الدولة بشكل أفضل.

وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان- في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن فرض حوافز سلبية بقانون تنظيم الأسرة الجديد الذي تتم مناقشته حالياً للحد من الزيادة السكانية يؤثر سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن المجلس يؤيد كافة القوانين والتشريعات ومشروعات القوانين التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين بما لا يؤثر سلباً على الخصائص السكانية، وأن تطبيق حوافز سلبية على الأسر سيكون له مردود خطير وسلبي على التعليم مثل زيادة معدلات التسرب من التعليم والأمية.

وقال توفيق إن تنظيم الأسرة قرار اختياري يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضاً على أحد، وإن الحوافز السلبية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة ما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية في المجتمع ويؤدي إلى تدني الخصائص السكانية والتي نسعى لتحسينها بشتى الطرق.