وزير الثقافة: داعش والجماعات الإرهابية نتاج الفكر الإخواني

كتب- محمود رمزي:

تصوير- احمد النجار:

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة إن تنظيم داعش الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية، هي نتاج فكر جماعة الإخوان "الإرهابية"، مؤكدًا أنه لابد من محاربة الفساد بكل السبل.

وأكد النمنم- خلال ندوة "داعش والإخوان والتآمر على القدس" بجريدة الجمهورية، أن مواجهة الإرهاب لم تعد تتوقف على الدولة، لكن المواطن يدخل طرف فيها أيضًا، مشيرًا إلى أن حادثة حلوان الأخيرة أثبتت أن المصريين مسلمون ومسيحيون يواجهون الإرهاب.

ولفت وزير الثقافة إلى أهمية الدفاع عن هوية الدولة، وأن تبقى مصر كما هي، لأنها غير قابلة أن تكون غير ذلك، متابعًا: "مصريتنا ليست موضوع للمفاضلة أو المساءلة".

وأشار النمنم إلى أن حسن البنا في الأربعينيات، سبق وتحدث عن دار الإسلام ولم يتحدث عن الوطن، وكذلك سيد قطب، الذي قال "إن الوطن ما هو إلا حفنة من طين عفن".