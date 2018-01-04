الارصاد عن طقس الخميس: بارد وأمطار على السواحل الشمالية

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وقالت الهييئة في بيان لها أمس الأربعاء، إن السحب المنخفظة والمتوسطة ستتكاثر شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة. ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهوّ معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى القاهرة 12 18

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 10 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 19

السلوم 09 18

سيوة 08 17

بورسعيد 11 19

دمياط 10 18

العريش 07 19

رفح 06 19

الإسماعيلية 08 19

السويس 09 19

رأس سدر 09 21

نخل 00 16

نويبع 13 18

طابا 10 16

كاترين 02 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 20

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

سوهاج 06 19

قنا 07 19

الأقصر 06 20

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 14 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21