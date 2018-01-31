جامعة عين شمس توقع برتوكول تعاون مع "أوشن ووليام باترسون" الأمريكيتين

كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بروتكول تعاون مشترك مع جامعتي أوشن ووليام باترسون الأمريكيتين لتفعيل نظام التعليم عن بعد في مجالات التجارة وإدارة الأعمال و تكنولوجيا المعلومات.

وصرحت الدكتورة إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة عين شمس، أن بروتوكول الشراكة يشمل البرامج العلمية والأكاديمية في جميع المقررات التي تتيحها جامعتي أوشن ووليام باترسون بنظام التعليم عن بعد.

وعقب توقيع البروتوكول بمقر قصر الزعفران، تبادل مسئولي الجامعات الثلاث، الدروع والهدايا والصور التذكارية، وقام الدكتور جون لارسون رئيس جامعة أوشن، والدكتور كاثلين والدرون رئيس جامعة وليام باترسون، بجولة تفقدية داخل عدد من معامل كلية الهندسة بمرافقة كلاً من الدكتور عبد الوهاب عزت والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة.

وحضر توقيع البروتوكول كلاً من حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شريف محمد القطب مدير مركز تطوير المشروعات والابتكار بالجامعة والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم الإلكتروني المدمج.