وزير الثقافة السابق: مشاركة الأزهر في معرض الكتاب لها دلالة مميزة

القاهرة- أ ش أ:

تصوير : محمود بكار:

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، أن مشاركة الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب دلالة مميزة للمعرض وللأزهر، موضحًا أن هناك تعاونا دائما بين الأزهر ووزارة الثقافة لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأعرب وزير الثقافة السابق -خلال الزيارة التي قام بها لجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء-، عن سعادته لاختيار فضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر الراحل، شخصية جناح الأزهر لهذا العام، مضيفًا أنه لا يستغرب الإقبال الكبير على جناح الأزهر، لكنه يشعر بالسعادة الحقيقية كون معظم زوار المعرض من الشباب وطلاب الجامعات.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثاني على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

وعلى جانب آخر، دعت ندوة "السينما المستقلة ومشكلات الشباب" التي نظمها معرض القاهرة للكتاب إلى العمل على تقنين أوضاع العاملين بالسينما من خلال تشريع قانوني يضمن القيام بأعمالهم الفنية دون عناء.

وأكدت مناقشات الندوة أن السينما المستقلة تلعب دورا كبيرا في تشكيل الوعي الجماهيري والترويج غير المباشر للسياحة والفن الشعبي والتراث من خلال الاهتمام بتصوير المناطق الأثرية وعرضها للجمهور داخل وخارج البلاد، مشيرة إلى ضرورة إفساح المجال أمام الشباب لعرض أفكارهم وإنتاج أعمالهم الأدبية والفنية.

كما دعت وزارة الثقافة على إفساح المجال أمام القائمين على السينما المستقلة لعرض أفكارهم وأعمالهم في دور العرض التابعة للوزارة ومسارح الدولة، إذ تعمل السينما المستقلة بعيدا عن الضوضاء ولا تهتم بالأعمال التجارية التي لا تهدف إلا لتحقيق الربح السريع من خلال بعض المشاهد .