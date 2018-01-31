محافظ القاهرة: فقد مليون متر مكعب مياه يوميا بسبب السلوكيات الخاطئة

كتب - السيد الحراني:

أكد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، أن القاهرة تفقد يوميا مليون متر مكعب من المياه وهو ما يعد إسرافا في استهلاك المياه نتيجة السلوكيات والعادات الخاطئة من جانب المواطنين مثل غسيل السيارات ورش المياه أمام المقاهي والمحلات.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأربعاء بحضور نوابه، جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة قيام كل منهم في نطاقه بتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتحسين سلوكياتهم والتواجد بصفة مستمرة في الشارع، مشيرا إلى أنه يتم صرف نصف مليار جنيه على الأسفلت بسبب المياه التي تشوه الأسفلت وتحدث به تآكل.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئة ضد من يسرف في استخدام المياه خاصة في غسيل السيارات وتغريم القاطنين بالعمارة بأكملها حتى يلزموا حارس العقار بالاسلوب الامثل في استخدام المياه.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأسبوع الماضي شهد سقوط أمطار كثيفة بأحياء العاصمة، وتم التعامل مع الأزمة باحترافية شديدة، إلا أن هناك مشكلة حدثت في منطقة القاهرة الجديدة بسبب وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ولكن تم التعامل معها.

وأشاد المحافظ بدور رؤساء الأحياء فى مواجهة هذه الأزمة، وبالدور الذى لعبته غرف العمليات والمتابعة الميدانية التي تربط الأحياء بديوان عام المحافظة وبشركة الصرف الصحي ومياه الشرب وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.