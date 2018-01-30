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تعاون بين "مصر للطيران" و"برايم تورز​" لنقل مشجعي المنتخب إلى روسيا

12:17 م الثلاثاء 30 يناير 2018
تعاون بين "مصر للطيران" و"برايم تورز​" لنقل مشجعي المنتخب إلى روسيا

شركة مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران، برتوكول تعاون مع برايم تورز، لتيسيير عدة رحلات شارتر إلى روسيا، تحمل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب القومي في مشواره بكأس العالم.

شهد توقيع البرتوكول صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث أكد أن "مصر للطيران" لا تدخر أي جهد في تنظيم رحلات لمؤازرة المنتخب القومي في مهمته بروسيا داخل 3 مدن هناك.

وقال مسلم: "سيتم توفير أي عدد من المقاعد يُطلب من الشركة، دون التأثير على باقي الخطوط الجوية".

من جانبها، طرحت براين تورز للمشجعين المصريين، باقات منفصلة لكل مباراة، كما قامت بتقسيم المباريات إلى باقات للمشجعين، حيث تبدأ بسعر 595 دولارًا.

مصر للطيران برايم تورز روسيا المنتخب القومي كأس العالم

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