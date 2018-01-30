بالصور.. قصور الثقافة تبدأ احتفالات نصف العام بحي الأسمرات

سياسيون في مؤتمر القوى المدنية: لن نشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب- محمد لطفي:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاثنين، بحي الأسمرات، أولى فعاليات مهرجان الاحتفال بنصف العام، حيث أقامت عدة ورش ومعارض فنية شملت منتجات متنوعة للحرف التقليدية للمرأة وفنون الطفل.

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، إن المهرجان يقام لمدة أربعة أيام، ويشمل إلى جانب الورش والمعارض إقامة عروض فنية تقدمها فرق الهيئة لأبناء الحي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة في النزول بفعالياتها وأنشطتها إلى الجماهير في مختلف التجمعات، وتوظيف جهود المثقف والمبدع في دعم تنمية وعي أبناء المجتمع.

يشار إلى أن الهيئة تستعد بالتعاون مع دار الكتب وجمعية مصر الجديدة لإعادة الكتاب إلى الصدارة عبر إعادة تفعيل نشاط المكتبات المتنقلة الذي تنطلق أولى فعالياته بحي الأسمرات، صباح الخميس المقبل 1 فبراير.