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إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية لعدم استقرار الأوضاع الأمنية

12:22 ص الثلاثاء 30 يناير 2018
إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية لعدم استقرار الأوضاع الأمنية

كتب- طه عبيد:

ألغت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة إلى عدن، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

قال مصدر مسئول بالخطوط اليمنية في القاهرة، إنه تم إلغاء رحلتين بين القاهرة ومدينة عدن، الاثنين والثلاثاء، بناءً على قرار من قوات التحالف، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في عدن.

وأوضح المصدر أن رحلتين كان مقرر لهما الإقلاع إلى مطار عدن، برقم "٦٠٩و ٦٠٠"، الأولى كانت تقل ١٠٠ راكب والثانية ١٨٠ راكبًا، وتم إلغائهما لعدم استقرار الأوضاع.

وأشار المصدر، إلى أن الرحلات تقلع من القاهرة بمجرد إخطار الخطوط اليمنية من قبل قوات التحالف باستقرار الأوضاع والسماح بالإقلاع. ​

الخطوط الجوية اليمنية مطار القاهرة قوات التحالف

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