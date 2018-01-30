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عقب إعلانه المنافسة على "الرئاسة".. هكذا ظهر مرشح حزب الغد على الفضائيات

12:59 ص الثلاثاء 30 يناير 2018
عقب إعلانه المنافسة على "الرئاسة".. هكذا ظهر مرشح حزب الغد على الفضائيات

المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى

كتب - معتز عباس

انطلق مؤتمر حملت المرشح حزب الغد للرئاسة موسى مصطفي موسي والتي نقلته كافة الفضائيات للإعلان عن تفاصيل ترشحه لانتخابات الرئاسة، وملامح برنامجه الانتخابي وما الذي سيقدمه للشعب المصري، حال فوزه بالرئاسة ضد منافسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لم ينتهي يوم "منافس السيسي" هكذا، فأجرى حوالي 4 مداخلات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، مع أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، ثم مداخلة في برنامج "هنا العاصمة" مع لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي"، وكذلك برنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، واختتم بمداخلة ببرنامج "مساء dmc"، تقديم إيمان الحصري على فضائية "dmc".

كما ظهر في لقاء تلفزيوني مٌسجل ببرنامج "رأي عام"، تقديم عمرو عبد الحميد، على فضائية "تن"، وجاء أول ظهوره تلفزيونيًا ببرنامج "العاشرة مساء"، تقديم وائل الإبراشي، على فضائية "دريم".

 

 

 

 

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