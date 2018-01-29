ندوة حول أعمال الأديب الراحل محمد عبدالحليم عبدالله بمعرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:

تقيم دار المعارف للنشر ندوة على هامش فعاليات الدورة الـ 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول أعمال الكاتب والأديب الراحل محمد عبدالحليم عبد الله بجناح الدار بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

تتناول الندوة السيرة الذاتية للأديب الراحل وأعماله التي تناولتها السينما المصرية في حقبة الستينات.

يدير الندوة محمد النجمي مدير تحرير بدار المعارف بحضور الإعلامية والروائية حنان عبد الله نجلة الأديب الراحل محمد عبد الحليم عبد الله وأحمد خليفة مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأسط.

يذكر أن الكاتب والروائي محمد عبد الحليم عبد الله ولد في 3 فبراير 1913 بمحافظة البحيرة وأصبح أحد رموز الرواية في الأدب العربي الحديث ومن أكثر الذين تحولت أعمالهم الأدبية إلى أفلام سينمائية بسبب ما تميزت به من ثراء في الأحداث والشخصيات أبرزها مسلسل "لقيطة" عن روايته بنفس الإسم وفيلم "شجرة اللبلاب" عن روايته بالإسم نفسه وكذلك مسلسل "للزمن بقية".