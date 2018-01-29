تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء: "شديد البرودة ليلاً"

كتب- إسلام ضيف:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالاً، معتدل جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى - العظمى

القاهرة 10 18

وسط الدلتا 09 18

الإسكندرية 13 17

بلطيم 12 18

مطروح 10 17

السلوم 10 17

سيوة 05 18

بورسعيد 11 18

دمياط 12 18

العريش 08 18

رفح 08 17

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 19

رأس سدر 08 19

نخل 02 17

نويبع 12 20

طابا 07 18

كاترين 02 14

الطور 08 20

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 22

الفيوم 09 19

بنى سويف 07 19

المنيا 06 19

أسيوط 05 19

سوهاج 06 19

قنا 07 21

الأقصر 06 22

أسوان 09 23

أبوسمبل 09 22

الوادى الجديد 07 20

شلاتين 14 24

ابو رماد 15 23

راس حدربة 16 23

حلايب 16 22