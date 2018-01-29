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السيسي يغادر إثيوبيا بعد انتهاء القمة الثلاثية

12:09 م الإثنين 29 يناير 2018
السيسي يغادر إثيوبيا بعد انتهاء القمة الثلاثية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب – محمود مصطفى:

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا، بعد انتهاء القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وحضر السيسي، القمة الثلاثية التي عقدت اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ لبحث تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الدول الثلاث، وحدتها وتضامنها لمصلحة شعوبها.

يذكر أن الرئيس السيسي، وصل أمس الأحد، العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يُرافقه الرئيس السوداني عمر البشير؛ للمشاركة في أعمال القمة الـ30 للاتحاد الأفريقي، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو التحول في أفريقيا"، التي عقدت على مدار يومين.

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