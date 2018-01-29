موسى مصطفى: شفيق وعنان سبب تأخير إعلاني المشاركة بالسباق الرئاسي- حوار

أجرى الحوار- محمد نصّار:

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ليس جديدًا، واتخذه منذ فترة لكن الحزب أجل الإعلان عنه لعدد من الأسباب.

وأضاف موسى، في أول حوار له، عقب إعلانه قرار الترشح للانتخابات ومنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يخوض هذه الانتخابات بكل ندية، ولا يسعى لتحقيق أي شو إعلامي خلف اتخاذ القرار، وإلى نص الحوار..

هل أجريت الفحوصات الطبية اللازمة للترشح للانتخابات؟

بالفعل انتهيت أمس الأحد من إجراء كل الفحوصات اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية في مستشفى ناصر.

متى تقدم أوراق ترشحك؟

خلال الساعات القليلة القادمة يتوجه المحامي الخاص بي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التقدم بكل الأوراق اللازمة للترشح للانتخابات الرئاسية بعد استكمال كل المستندات المطلوبة.

لماذا اتخذت قرار الترشح بشكل مفاجيء؟

قرار الترشح للانتخابات وخوض السباق الرئاسي محسوم لدي منذ فترة، وليس مفاجأة.

لماذا تريد منافسة السيسي وأنت دعمته من قبل؟

لن أدخل الانتخابات الرئاسية بمفهوم البديل، ولكن نحن داخل الحزب لنا رؤية واضحة ومحددة فيما يتعلق بطريقة إدارة الدولة والتعامل مع المشكلات التي تواجهها.

لماذا أجلت قرار إعلان ترشحك للانتخابات لليوم الأخير؟

قرار الترشح للانتخابات الرئاسية المتعلق بي تم اتخاذه من فترة وتم إعداد دراسات مستوفاة داخل الحزب حول مشكلات الدولة الداخلية والخارجية ولدينا برنامج جاهز لتقديمه للمواطنين، ولكن السبب الحقيقي وراء تأجيل القرار يكمن في الفريق أحمد شفيق وسامي عنان، فحينما أعلن كل منهما خوض سباق الانتخابات الرئاسية أجلنا القرار ورأينا أهمية دعم الرئيس السيسي خلال تلك الفترة.

البعض يرى أن منافستك في الانتخابات صورية، كيف ترد على ذلك؟

الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون تمثيلية أو انتخابات صورية، فلا أقبل أنا وحزب الغد المشاركة في تمثيلية، وسنخوض الانتخابات بكل قوة، وكما قلت سابقا نحن على أتم الاستعداد للمنافسة في الانتخابات الرئاسية ببرامج نعرضها خلال الفترة المقبلة على الشعب المصري.

وكان يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يشارك في الانتخابات المقبلة وحيدا دون أن نترشح لمنافسته، ولكن دور الأحزاب الحقيقي المشاركة في العملية السياسية عن قرب، وتقديم ما لديها من برامج يمكنها حل مشكلات الشعب المصري، وفي النهاية الناخب صاحب الحق الوحيد في اختيار الرئيس الذي يريده.

هل اخترت أعضاء حملتك الانتخابية أم لا؟

هذا الأمر نُعلن عنه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في مقر الحزب، وانتهينا من كل شيء.

كيف استطعت الحصول على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان؟

في الحقيقة 3 نواب للحزب داخل البرلمان، تولوا هذه المهمة، وتواصلوا مع باقي النواب الذين لم يوقعوا على تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددهم يزيد عن 50 نائبًا، ولا أستطيع إعلان الأسماء التي أيدت ترشحي للانتخابات الرئاسية منعًا لأي حرج لهم.

كيف تتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا؟

البرنامج الاقتصادي لدينا من أهم البرامج والملفات، وتعتمد فلسفته الرئيسية على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي بلغت 5000 مصنع، من خلال خطة لإشراك الشباب المصري في إدارة وتشغيل هذه المصانع مقابل الحصول على نسبة من الأسهم، وفي النهاية نحن نهدف إلى الاعتماد على نظام الرأسمالية الوطنية في إدارة المنظومة الاقتصادية.

هذه الخطوات وخاصة إشراك الشباب توفر الكثير من فرص العمل وتعيد عجلة الإنتاج الصناعي للعمل مرة أخرى وبقوة، والأهم أنها ستقضي على مشكلة البطالة.

ما خطتك للتعامل مع أزمة سد النهضة؟

أزمة سد النهضة شائكة، ونحن في الحزب والحملة الرئاسية لا نعارض التنمية التي تنشدها إثيوبيا سواء في مجالات الاستثمار في الطاقة الكهربائية أو غيرها، ولكن في الوقت نفسه لن نسمح بأن تؤدي هذه التنمية إلى الإضرار بمصالح مصر فيما يتعلق بحصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

ونهدف إلى تحقيق الشراكة المستدامة مع دول القارة الأفريقية، من خلال التنمية في دول القارة، خاصة فيما يتعلق بمجالات الزراعة والمشروعات الصناعية المرتبطة بها.​