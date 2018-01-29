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السيسي: عودة السفير السوداني إلى مصر "تحصيل حاصل"

12:09 م الإثنين 29 يناير 2018
السيسي: عودة السفير السوداني إلى مصر "تحصيل حاصل"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أديس أبابا- أ ش أ:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن وجود لجنة على أعلى مستوى مشكلة من وزراء الخارجية والري والجهات المعنية للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية اليوم الاثنين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس السيسي قبيل مغادرته العاصمة الأثيوبية، بعد مشاركته في القمة الأفريقية.

وقال الرئيس السيسي، ردا على سؤال أحد الصحفيين، إن عودة السفير السوداني إلى مصر هو تحصيل حاصل.

ودعا الرئيس السيسي، وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث.

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