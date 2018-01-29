​بمشاركة مصراوي.. النادي الإعلامي ينظم برنامج تدريب "صحافة العمق"

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مصراوي:

واصل النادي الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار، البرنامج التدريبات الصحفية لعام ٢٠١٨ تحت عنوان "صحافة العمق" حيث بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى ٥ فبراير المقبل.

يأتي هذا البرنامج التدريبي كخطوة ثانية عقب اطلاق دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين في ٢٠١٥ ودليل الأمبودسمان في ٢٠١٦ والتدريبات التي أقامها النادي الإعلامي في عدد من الصحف ووسائل الإعلام على مدار السنوات الماضية

ويضم برنامج "صحافة العمق" مجموعة من ورش العمل عن عدد من الموضوعات مثل: الصحافة الاستقصائية، صحافة البيانات، صناعة الأفلام الوثائقية، رواية القصص الرقمية.

ويشارك بهاتين الورشتين عدد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية مثل: جريدة الأهرام، جريدة الشروق، جريدة المصري اليوم، جريدة الوطن، جريدة اليوم السابع، جريدة التحرير، قناة أكسترا نيوز، مجموعة قنوات دي أم سي، موقع مصراوي الإخباري.