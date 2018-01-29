السيسي يلتقي نظيره الأنجولي ويؤكد تطلعه للتعاون بين البلدين

كتب- محمد قاسم:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بمقر إقامته بأديس أبابا رئيس أنجولا خواوو لوريسنو.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه لرئيس "لوريسنو" التهنئة لانتخابه رئيساً لأنجولا، متمنياً أن تشهد أنجولا خلال فترة رئاسته كل تقدم وازدهار.

كما أكد على اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع أنجولا في كافة المجالات، وخاصةً زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الرئيس حرص مصر على مواصلة التعاون مع أنجولا في مجال بناء القدرات من خلال برامج التدريب التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الأنجولي أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وطيدة، مؤكداً تطلعه للعمل مع الرئيس خلال الفترة القادمة من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين وتطويره في المجالات المختلفة.

كما استعرض رئيس أنجولا الجهود التي تقوم بها بلاده من أجل تطوير البنية التحتية عقب سنوات الحرب الأهلية التي مرت بها، مشيراً إلى تطلعه للاستفادة من خبرة مصر في هذا المجال.

وقد أبدى الرئيس استعداد مصر التام للتعاون مع أنجولا في هذا الخصوص وتقديم ما لديها من خبرات.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الارهاب وزيادة التعاون الأمني.

واتفق الرئيسان في ختام اللقاء على تبادل الزيارات خلال الفترة القادمة.