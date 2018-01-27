لأول مرة.. "إسماعيل" يمارس مهام عمله من مكتبه بهيئة الاستثمار (صور)

كتب- محمد غايات:

عادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى آداء مهام عمله بعد عودته من رحلة علاج خارج البلاد، حيث وصل صباح اليوم السبت، مقر مكتبه بهيئة الاستثمار، للاجتماع مع وزراء النقل والعدل والبترول، إضافةً إلى رئيس شركة السلامة البحرية. ​

ويعد هذا هو اليوم الأول لعودة "إسماعيل" لمباشرة مهام عمله، فيما يعد الظهور الثالث، بعد أن تمثل الظهور الأول في لقاءه بالوزراء الجدد، فيما تمثل اللقاء الثاني في حضوره آداء اليمين الدستورية للوزارء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.