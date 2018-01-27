التعليم العالي تعلن عن تفعيل "ابدأ بنفسك" لطلاب الجامعات بالفصل الدراسي الثاني

كتبت-داليا شبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر الانتهاء من الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي لتبدأ حملة: "أبدأ بنفسك.... أنت البداية"، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، كما أنه من المقرر انطلاق الملتقي القومي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا خلال النصف الثاني من فبراير ٢٠١٨.

جاء ذلك خلال تقرير تقدم به الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أنشطة المعهد خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أِشار التقرير، إلى انطلاق الدورات التثقيفية لأعضاء هيئة التدريس، بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بقوام ١٠٠ دارس.

وتابعت الوزارة ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات في جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها والازهر بواقع (100 دارس) في الفترة ٢٧-٣١ من يناير الجاري، وأيضا بالقاعة الكبرى لكلية القادة وأركان الحرب لطلاب جامعات عين شمس والقاهرة وحلوان وبنها والازهــــــر بواقــع (٧٠٠ دارس) وأيضا خلال الفترة ٢٧ إلى 30 يناير الجاري.

كما أوضح التقرير، تأتي هذه الدورات وفقًا لبروتوكول التعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذي تضمن استضافة مستشاري الأكاديمية بدورات المعهد المختلفة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات لنشر المعلومات الصحيحة والعمل على تعميق حب الوطن والانتماء، كما تضمن دورات لصقل وإعداد الكوادر الطلابية وشباب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهمات العلمية والبعثات، وكذا مشاركة الأكاديمية مع المجتمع الجامعي في جميع الاحتفالات القومية والمهرجانات.

ومن جانبه أشار الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان أن هذه الدورات تشمل ندوات ومحاضرات تتعلق بالعديد من الموضوعات، منها: الأزمات الدولية، والنظام العالمي الجديد، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، والمخططات الغربية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط، والجيل الرابع من الحروب، والأمن المائي المصري، وقوى الدولة الشاملة، ومفهوم الدولة ومقوماته، ومواقع التواصل الاجتماعي ومهارات الاتصال والتفاوض.

وفي سياق متصل، أضاف التقرير إلى استمرار هذه الدورات أسبوعيًا مع مراعاة عدم تكرار أي طالب وإعداد قاعدة بيانات متكاملة استعدادًا لانطلاق الدورات من معهد إعداد القادة خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أنه من المقرر أيضاً انطلاق الملتقي القومي لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة المنيا خلال النصف الثاني من فبراير ٢٠١٨، فضلًا عن أنه جار الانتهاء من تطوير معهد إعداد القادة بحلوان ليحمل الراية في منظومة الانتماء الوطني لشباب الجامعات والمعاهد المصرية.