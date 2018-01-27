المراكز الاستكشافية تستقبل طلاب المدارس حتى نهاية إجازة نصف العام

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير العراقي مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية، إن المراكز تفتح أبوابها للطلاب وأسهرم في إجازة نصف العام، طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة، بالفترتين الصباحية والمسائية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربيةوالتعليم والتعليم الفني، بتطوير مهارات الأطفال، واستخدام الألعاب في التعليم وتنمية قدراتهم الابتكارية.

وأشارت العراقي – في بيان اليوم السبت- إلى اهتمام المراكز باستقبال أكبر عدد من الطلاب، ومساعدتهم على رفع مهاراتهم، واستفادتهم من أنشطة المركز، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، بالتعاون مع مشاركات أولياء الأمور التطوعية في مجالات برنامج المراكز الاستكشافية لمد جسور التواصل مع أبنائهم في مجال الأنشطة الاستكشافية بالتعاون مع وحدة الأمن بالوزارة.