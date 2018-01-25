الأوقاف تخصص ١٥ كتابًا بمعرض القاهرة الدولي لمواجهة الفكر المتطرف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تقدم بمعرض الكتاب باقة متميزة من إصداراتها في دحض أباطيل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ونشر سماحة الإسلام، وترسيخ الانتماء الوطني وبيان مشروعية الدولة الوطنية، تضم 15 كتابا بمبلغ 100 جنيه، وذلك بصالة ٤ في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف جمعة، في تصريحات له، الخميس: "هذه الكتب هي سماحة الإسلام، وموسوعة الدروس الأخلاقية، والإسلام يتحدث عن نفسه، وداعش والإخوان والتآمر على القدس، ومشروعية الدولة الوطنية، ونخبة أخرى من الكتب مختارة بدقة وعناية شديدة".