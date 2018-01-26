جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بـ"الإمام الفيلسوف"

كتب- محمود مصطفى:

يحتفي جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته السبت المقبل، بالشيخ مصطفى عبد الرازق بعد أن قرر الإمام الأكبر اختياره ليكون "شخصية الجناح" لهذا العام، باعتباره باعث الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث، وسيتم ذلك من خلال فيلم تسجيلي ومواد تعريفية توثق لحياته ومسيرته العلمية والفكرية.

ويعد الشيخ مصطفى عبد الرازق، من أبرز من تولوا منصب شيخ الأزهر الشريف، وهو رائد الفكر الفلسفي الإسلامي، فضلًا عن كونه أديبًا وشاعرًا، كما كان كاتبًا صحفيًا متميزًا.

وتلمذ الشيخ مصطفى عبد الرازق على يد كبار علماء الأزهر الشريف، وتبحر في مختلف العلوم الشرعية واللغوية، وتخصص في دراسة الفلسفة، وحصل على الشهادة العالمية عام 1908، والتقى خلال دراسته بالإمام محمد عبده وأصبح من خواص تلاميذه وتأثر بمنهجه وأفكاره الإصلاحية.

وترك الشيخ مصطفى عبدالرازق للمكتبة الإسلامية والإنسانية تراثًا فكريا وعلميًّا مهمًّا، فقد كتب مصنفات في الأدب والتصوف، إلا أن كتاباته في الفلسفة كانت أهم ما قدمه للفكر العربي والإسلامي، حيث يعد رائد الفكر الفلسفي الإسلامي الحديث، فقد نجح في تفنيد تبعية الفلسفة الإسلامية للتراث اليوناني، وأثبت أن نشأة الفلسفة في كتابات المسلمين كانت سابقة على اتصالهم بالفلسفة اليونانية، ومن أهم ما كتبه الشيخ مصطفى عبدالرازق في الفلسفة، كتاب (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) الذي يعد أهم وأشهر كتبه على الإطلاق.

ويشارك الأزهر الشريف–للعام الثاني علي التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام في دورته الـ 49 بأرض المعارض في الفترة من 27 يناير وحتى 9 فبراير.

ويتضمن الجناح العديد من إصدارات الأزهر ودورياته العلمية والأدبية، بالإضافة إلى تقديم عرض بانوراما لذاكرة الأزهر، يوضح جهود الأزهر على مر التاريخ كحصن للوسطية، وقلعة للغة العربية، وملاذ للهوية المصرية.

وتشمل فعاليات الجناح ندوات فكرية وأنشطة ثقافية وعروضًا مسرحية باللغة العربية والإنجليزية وإنشادًا دينيًّا وابتهالات بأكثر من لغة وأمسيات شعرية، بالإضافة لورش عمل في مجالات تعليم الرسم والرسم الكاريكاتيري والخط العربي والزخرفي والأعمال اليدوية وورش رسم بورتريه.