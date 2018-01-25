"كلنا معاك من أجل مصر": تضحيات الشرطة تحافظ على الجبهة الداخلية

كتب- إسلام ضيف:

وجه عصام هلال، أمين التنظيم المركزي لحملة كلنا معاك من أجل مصر، تحية شكر وتقدير لرجال الشرطة، في العيد الـ66 لجهاز الشرطة.

وقال هلال- فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس- إنه لابد أن نتذكر دائمًا التضحيات التى يقدمها أبطال جهاز الشرطة، من أجل رفعة الوطن والحفاظ على الأمن الداخلي فى ربوع مصر.

وتابع أمين تنظيم "كلنا معاك من أجل مصر": "دورنا تجاه شهداء هذا الوطن من رجال الشرطة الذين قدموا المئات منهم في سبيل بقاء راية مصر خفاقة، وبقاء الجبهة الداخلية لمصر في أعلى درجات الأمان، هو أن نتذكرهم دائماً، ليس بالأحاديث فقط، لكن من خلال عمل شيء لتخليد ذكراهم عبر تنسيق كبير بين كل من يرى أهمية تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء".