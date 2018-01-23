غدًا.. خالد علي يعلن موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام ضيف:

قالت مصادر بحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا غدًا الأربعاء؛ لإعلان موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن الحملة تستطلع رأي أعضائها بالمحافظات بشأن موقف استمرار "علي" في السباق الرئاسي من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقدته الحملة اليوم الثلاثاء، لم يسفر عن بلورة موقف نهائي من الانتخابات الرئاسية، وأن الحملة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء بحضور جميع وسائل الإعلام وكوادر الحزب يلقي فيه "خالد علي" بياناً بشأن موقفه من الانتخابات.