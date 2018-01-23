نائب "المحافظين": منظمات أجنبية تسعى لهدم الدولة

كتب - محمد نصر:

تصوير - محمود بكار:

قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إن بعض التقارير التي تصدرها منظمات المجتمع المدني الأجنبية، تسعى لهدم الدولة المصرية.

وطالب "أمين" في كلمته بالندوة التي نظمها حزب المحافظين بحضور أعضاء لجنة العفو الرئاسي، بوجود "أذرع إعلامية ومؤسسات قادرة على الرد والدفاع عن مصر في وجه تلك المنظمات".

وأوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات قامت بدور كبير ومجهود واضح للرد على بعض التقارير، خاصة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، مناشدا موسسات الدولة بالعمل علي خلق استراتجية حقيقة فعالة للرد على تلك التقارير التي تصدرها المنظمات لتشويه مصر.