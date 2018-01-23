"التضامن" تنقذ رضيعا عمره أسبوع واحد وتودعه دار رعاية

(مصراوي):

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي إخطارا بوجود طفل رضيع تم العثور عليه في دائرة قسم العجوزة وكلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معاونها للرعاية الاجتماعية بالتحرك لإنقاذ الرضيع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إيداع الطفل إحدى دور الرعاية والاطمئنان على حالته.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها الثلاثاء، أن معاون الوزيرة للرعاية توجه لاستلام الرضيع من ديوان قسم العجوزة بعد إنهاء كافة الإجراءات وتحرير محضر العثور وصدور قرار النيابة العامة بإيداعه إحدى دور الرعاية.

وبعد الكشف الطبي على الطفل اتضح أن عمره 7 أيام فقط لذلك تم إيداعه بالمركز الطبي العوضي بالمعادي التابع لمنظمة (فيس)، حيث تم إرضاع الطفل فور دخوله وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية له.

وعلى جانب آخر..يقوم فريق إدارة الحالة التابع لمنظمة (فيس) بعمل الإجراءات اللازمة نحو العثور على أهلية الطفل حيث تبين وجود أسورة في يد الطفل تعلق عادة في أيدي الأطفال حديثي الولادة وقد كتب عليها اسم الأم.

وأوضح البيان، أنه تم تحرير محضر شرطة آخر بوجود هذه الأسورة والمدون عليها اسم الأم، وجاري حاليا البحث عن أم الطفل وذلك بالتنسيق مع الأحوال المدنية.

يذكر إن إحدى المواطنات عثرت على الطفل في منطقة شارع السودان حيث كان داخل شنطة سفر صغيرة.