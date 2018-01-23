رجب حميدة: مدير مكتب "عنان" يتواصل مع أيمن نور في تركيا

كتب- إسلام ضيف:

قال رجب هلال حميدة، الأمين العام للسياسات بحزب مصر العروبة "المستقيل"، إن مصطفى الشال، مدير مكتب الفريق سامي عنان، على تواصل دائم مع أيمن نور، الهارب في تركيا، منذ مغادرته لمصر سواء عندما سافر للبنان، أو تركيا، لافتًا إلى وجود مراسلات شخصية بينهما اعترف فيها أنه ينتمي العودة لمصر، على حد زعمه.

وتابع حميدة: "يوجد جروب سري تم إنشاءه على "واتس آب" تمت إضافتي فيه، كل ما يتعلق بحملة عنان سواء تواصل أو بيانات يُنشر على الجروب".

وتساءل حميدة: "لماذا لم يرد الفريق عنان على شروط يوسف ندا الستة لدعم الجماعه له؟".

وأكمل: "عندما يرسل ندا هذا الخطاب، هو لا يرسله اعتباطًا ولا يتخذ قرارات بشكل فردي، بل وأنها أعدت باتفاق جماعي".

وكان حميدة، أعلن استقالته من الحزب، اليوم الثلاثاء.

وقال حميدة، فى كلمته بالمؤتمى الصحفى الذى ينظمه الآن بأحد فنادق القاهرة، إن حزب العروبة أصبح "حزب الرجل الواحد" الذى يسعى ويفكر ويقرر، مضيفًا: "يكفى للتدليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية باخيتار محمود رفعت متحدثا للحملة الانتخابية لعنان بالخارج، وعلينا القول إن الفريق لا علاقة له بالحزب، وفى الوقت نفسه نجد اتصالات كثيرة لدعمه، ويسعى الفريق بقوة وراء الشيخ ناجح إبراهيم، ومحمد سليم العوا، ومحمود مكي، لدعمه وذلك بعدما اختار هشام جنينه نائبا له، مع الاستعانة بوجوه من الهاربين بالخارج ومنهم عمر عفيفي".

وتابع حميدة: "وقعنا فى فخ ليس في صالح الوطن بدعم سامي عنان، بل ربما يؤدى ذلك لانهياره لو استمر الحزب على نهجه غير مدروس بعناية لذلك كله أعلن للشعب المصري كله استقالتي من موقعي كأمين عام للسياسات بحزب العروبة ومن عضويته الذى يترأسه سامى عنان، وسأبقى أقول إن الدولة المصرية أعظم من أن تستخدم أحد، ولكن أنتم تستعينون بطيور مهاجرة من الخارج، عليكم علامات استفهام كثيرة ويبنغى أن تكونوا شفافين أمام الشعب".