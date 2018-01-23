هلال حميدة مبررًا استقالته من حزب عنان: "وقعنا في الفخ"

كتب- إسلام ضيف:

أعلن رجب هلال حميدة، أمين لجنة السياسات بحزب مصر العروبة، الذي يتزعمه الفريق سامي عنان، استقالته من لجنة السياسات بالحزب، ومن عضويته وأنه سيبقى مستقلا.

وبرر حميدة، خلال مؤتمر صحفي يعقده في أحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، قراره بأن "غالبية الهاربين في الخارج يدعمون ترشح عنان، ومنهم عمر عفيفي الهارب بأمريكا، ما زاد من قناعتي أننا وقعنا في الفخ".

وأوضح حميدة أن هناك اتصالات تدعم ترشح عنان في الانتخابات الرئاسية من الشيخ عماد عبد الغفور، وناجح إبراهيم، والمستشار محمود مكي.

وكان حميدة أعلن استقالته من الحزب، اليوم الثلاثاء، وقال إن حزب العروبة أصبح "حزب الرجل الواحد" الذى يسعى ويفكر ويقرر، مضيفًا: "يكفي للتدليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية باخيتار محمود رفعت متحدثًا للحملة الانتخابية لعنان بالخارج، وعلينا القول إن الفريق لا علاقة له بالحزب، وفي الوقت نفسه نجد اتصالات كثيرة لدعمه، مع الاستعانة بوجوه من الهاربين بالخارج ومنهم عمر عفيفي".