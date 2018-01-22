ضبط راكبة بحوزتها 10 قطع حشيش في مطار القاهرة

كتب – طه عبيد:

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، راكبة بحوزتها 10 قطع حشيش، كانت مسافرة على طائرة الخطوط الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت، وألغت السلطات سفرها واتخذت الإجراءات القانونية معها.



وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكبة، وبتفتيشها أمام العميد حسام حلو الدين مدير إدارة التامين عثر بحوزتها على 10 قطع من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر، كانت تخفيها بين طيات ملابسها الداخلية التي ترتديها أسفل حزام الوسط.

وأمر اللواء مدير الأمن بإلغاء سفر الراكبة وإحالتها إلى النيابة.