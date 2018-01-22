بروتوكول بين هيئة الأوقاف والإنتاج الحربي لاستغلال وإدارة الأصول

كتب - محمود مصطفى:

وقع الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي، ويمثلها اللواء ماجد وسليمان السرتي، رئيس مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس الهيئة، إن البروتوكول يشمل وضع وتنفيذ منهجية مناسبة لجمع وتصنيف وتخرين ومعالجة البيانات للأصول ومختلف الموارد في المنطقة المحيطة، وتطوير الأصول الموجودة مع تحديد موقعها والغرض منها .

وأضاف عبدالحافظ في تصريحات له، اليوم، أن الهيئة تعمل على الحفاظ على عملية جرد الأصول وتحديثها، وتقديم تقرير لتقييم الأصول تحديثها وتقديم تقرير لتقييم الأصول وتلخيص النتائج باستخدام جداول القياس المالية والاجتماعية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تصوير الوضع الحالي الأصول لقياس مدى قوتها وتأثيرها، وتحديد مجال استخدام وأهداف الأصل مثل الجداول الزمنية والتمويل.

ولفت إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير منهجية للمراقبة الواسعة لجميع الأصول، مع الأخذ في الاعتبار عاملي الوقت والجدوى الاقتصادية.

ونوه إلى أن البروتوكول يشمل تقديم معلومات متكاملة مجمعة عن الأصول من زوايا مختلفة.