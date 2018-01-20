حوار| رئيس "المجالس الطبية": 3 مستشفيات لفحص مُرشحي الرئاسة.. والنتائج "سرية"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إنه تم إعداد منظومة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الرئاسة، تشمل تجهيز 3 مستشفيات، وإعداد 4 لجان لمناظرة المرشحين.

وأوضح كاظم، في حواره لمصراوي، أن المجالس الطبية تستمر في تلقى طلبات الكشف الطبي من المرشحين حتى يوم 26 يناير الجاري، مؤكدًا أن نتائج الكشف الطبي للمرشحين يتسلمها المرشح فقط، ولا تُعلن نتائجها.. وإلى نص الحوار:

* ما إجراءات الكشف الطبي لمرشحي رئاسة الجمهورية؟

أول خطوة يتقدم المرشح بطلب في المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه؛ للتقدم بمصوغات الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وإحضار 6 صور شخصية وصورة بطاقة تحقيق الشخصية على الجانبين ويتحصل منه على مبلغ 6 آلاف جنيه.

* أين تُجرى الفحوصات الطبية؟​

المجالس الطبية تخيّره بين 3 جهات لعمل الفحص الطبي والتحاليل فيهم: معهد ناصر، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بـ 6 أكتوبر، والمركز الطبي العالمي.

* ما الخطوة التالية لاختيار أحد هذه المستشفيات؟

المرشح يختار إحدى الجهات، والمجالس تقوم بعمل جواب مختوم وموثق لإجراء هذه الفحوصات ونعطيه بيان بالفحوصات على نفقته الخاصة التي تبلغ 6 آلاف جنيه، وبعد ذلك تضع هذه الجهة كافة الفحوصات والتحاليل والأبحاث في مظروف مغلق ويعود بها للمجالس الطبية المتخصصة.

* متى تتم مناظرة المرشح أمام اللجان الطبية؟

في خلال موعد أقصاه 48 ساعة من إجراء الفحوصات، تُحدد المجالس المتخصصة موعد ومكان الكشف ويتم إبلاغه به، وتتم مناظرته أمام 4 لجان طبية: لجنة نفسية وأعصاب وجراحة مخ وأعصاب، ولجنة باطنة وقلب، ولجنة جراحة، ولجنة رمد.

هذه اللجان تناظر وترى كل الأبحاث والفحوصات التي قام بها، وفي نهاية الكشف الطبي باللجان الأربع، يتم تسليمه تقريرا معتمدا ومختوما إذا كان لائق أو غير لائق على ورق مؤمن لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

* ما موقف المرشح إن أثبتت الفحوصات بأنه "غير لائق"؟

لو كان غير لائق من حقه عند استلام النتيجة أن يطلب تظلم، واللجنة تستلم الورق ويتم إعادة مناظرته أمام لجنة مختلفة التشكيل على حسب اللجنة التي حصل فيها على غير لائق خلال 48 ساعة.

* أين يجري مناظرة المرشح أمام هذه اللجان؟

أماكن اللجان غير معلن عنها، ويعرفها المرشح عند إبلاغه فقط.

* هل تقدم أي مرشح اليوم لطلب توقيع الكشف الطبي؟

لم يتقدم أي مرشح، والباب مفتوح من التاسعة صباحا.

* متى يُغلق الباب أمام إجراء الكشف الطبي للمرشحين؟

آخر موعد في المجالس لتلقي طلب كشف طبي من المرشحين يوم 26 يناير، لأن اللجنة لابد أن تنهي أعمالها يوم 29 يناير، ولابد يكون عندي وقت لعمل الفحوصات ومناظرة المرشح، وإذا كان له تظلم لابد أن يكون قبل يوم 29 يناير.

* هل يُعلن عن نتائج الفحوصات الطبية؟

هذه الإجراءات ستتم مع أي مرشح، والتقارير يحصل عليها المرشح، وتكون سريّة ولا يُعلن عنها من المجالس الطبية المتخصصة.