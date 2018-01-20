الصحة: إعادة فتح مستشفيي السلام والجنزوري بعد قبول المرضى اعتذارهما

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، إعادة فتح غرف العمليات والعيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، وفتح مستشفى السلام الدولي، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهما والتأكد من مطابقتهما للاشتراطات الصحية كافة، وأخذ كل الضمانات، طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور علي محروس، رئيس الاداة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أن القرار جاء حرصًا على سلامة المرضى المترددين على تلك المستشفيات، ولما تقدمه من خدمات علاجية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، لتقييم تلك المستشفيات، والتي أعدت تقريراً باستيفاء تلك المستشفيات كل الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المرضى، وبعد قبول المرضى- أصحاب تلك الوقائع- اعتذار تلك المستشفيات.

كانت وزارة الصحة أعلنت إغلاق مستشفى السلام الدولي لمدة شهر بعد مساومتها مريضًا بإيصال أمانة بمبلغ 500 ألف جنيه، وإغلاق العيادات الخارجية والعمليات بمستشفى الجنزوري لمساومتها مريضا بإيصال أمانة بمبلغ 2000 جنيه.

وأكدت وزارة الصحة، في بيان اليوم، حرصها على تقديم كل الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه سواء عبر المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددةً على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال الحالات الطارئة مجاناً لمدة ٤٨ ساعة وتقديم كل الخدمات الطبية لهم، كما شددت الوزارة على التعامل بكل قوة وحزم مع من تُسول له نفسه التعامل بشكل غير لائق مع المريض المصري.

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