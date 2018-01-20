"الري": إزالة 19 ألف حالة تعدٍ على النيل

كتب - أحمد مسعد:

واصلت وزارة الموارد المائية والرى جهودها في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، بإزالة 146 الفا و503 حالة تعد على النيل والمجاري المائية والمصارف الزراعية.

وأوضح بيان رسمي للوزارة السبت، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس 2017 وحتى الآن قام بإزالة (19606) حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة (536) إزالة محافظة الجيزة(1244) إزالة- القليوبية (1511)- الغربية (2984)- المنوفية (916)- البحيرة (1662)- كفر الشيخ (1065)- الدقهلية (2132)- دمياط(2235)- بني سويف(446) – المنيا( 20845 )- أسيوط (362)- سوهاج (1052)- قنا (555)- الأقصر (446)- أسوان (412).

من جانبه قال المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 عدد (33506) حالة تعدى تم تنفيذها.

ووفقا للبيان تقوم الوزارة حالياً ممثلة في قطاع الري- وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 34167 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة عدد 163 مخالفة بمحافظة أسوان، وعدد 999 إزالة بمحافظة قنا، و1144 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 1009 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 782 إزالة في محافظة بني سويف، و2201 إزالة بمحافظة المنيا و1285 إزالة بمحافظة الفيوم و936 إزالات بمحافظة الجيزة و744 إزالة بمحافظة الإسماعيلية.. إضافة إلى 640 إزالة بمحافظة دمياط و1930 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضاً 4160 إزالة بمحافظة الدقهلية.. إلى جانب 3273 إزالة بمحافظة القليوبية و4229 إزالة بمحافظة المنوفية، وكذلك 7833 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 965 إزالات بمحافظة كفر الشيخ، وأيضاً 734 إزالة بمحافظة الإسكندرية، و1140 إزالة بمحافظة البحيرة. .