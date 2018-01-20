التعليم تُحدد موعد بداية الفصل الدراسي الثاني.. وتدريب للمُعلمين في "الإجازة"

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن إجازة نصف العام الدراسي بدأت اليوم السبت ولمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل.

وأضاف رئيس القطاع -في تصريح صحفي اليوم السبت- أنه من المقرر أن تبدأ غدا الأحد القادم عدة حزم تدريبية تستهدف مسئولين، ومعلمين، وأخصائين من مدارس التعليم العام الدامجة في سبع محافظات تضم القاهرة وأسيوط وسوهاج ومطروح والإسكندرية ودمياط والغربية.

بدورها، أوضحت إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لذوي الاحتياجات الخاصة، أن تلك الحزم تشمل أربع حزم تدريبية تبدأ من الأحد المقبل الموافق 21 يناير وتستمر حتي 8 فبراير ،وتشمل المسئولين عن عملية الدمج بداية من مديري المدارس وحتى مديري عام التعليم العام بالمديريات وكذلك معلمي غرف المصادر والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ويشمل أيضًا الزائرة الصحية بالمدارس المستهدفة.

وأكدت أن التدريبات تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة يونيسف تحت إشراف من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وأن المرحلة تستهدف 64 مدرسة في خمس محافظات (سوهاج ومطروح والإسكندرية ودمياط والغربية) وتهدف إلى دعم إعداد مدربين محليين من محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج، وأنها تأتي تفعيلا لبروتوكول "تحسين أداء القوى العاملة في المدارس الابتدائية الحكومية الدامجة" المبرم بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وجامعة عين شمس.