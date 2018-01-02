جثمان إبراهيم نافع يصل مستشفى السعودي الألماني

كتب-اسلام ضيف:

وصل منذ قليل جثمان الكاتب الصحفي الراحل ابراهيم نافع، إلى مستشفى السعودي الألماني بمنطقة مصر الجديدة، في سيارة تابعة لمؤسسة الأهرام، برفقة أسرته، تمهيدًا لحفظ جثمانه حتى تشييع الجنازة غدا الأربعاء.

ووصل جثمان الفقيد صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، عائدًا من دبي، بعد أن وافته المنية صباح أمس الاثنين بعد معاناة مع المرض.

وكان في استقبال الراحل عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من صحفيين مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير الأهرام، وهويدا يوسف، الكاتبة الصحفية بمجلة نصف الدنيا.