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جثمان إبراهيم نافع يصل مستشفى السعودي الألماني

10:06 ص الثلاثاء 02 يناير 2018
جثمان إبراهيم نافع يصل مستشفى السعودي الألماني

مستشفى السعودي الألماني

كتب-اسلام ضيف:

وصل منذ قليل جثمان الكاتب الصحفي الراحل ابراهيم نافع، إلى مستشفى السعودي الألماني بمنطقة مصر الجديدة، في سيارة تابعة لمؤسسة الأهرام، برفقة أسرته، تمهيدًا لحفظ جثمانه حتى تشييع الجنازة غدا الأربعاء.

ووصل جثمان الفقيد صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار القاهرة، عائدًا من دبي، بعد أن وافته المنية صباح أمس الاثنين بعد معاناة مع المرض.

وكان في استقبال الراحل عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من صحفيين مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير الأهرام، وهويدا يوسف، الكاتبة الصحفية بمجلة نصف الدنيا.

 

المستشفى السعودي الألماني ابراهيم نافع جنازة ابراهيم نافع

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