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الطفل "قاهر السرطان" يغادر مصر بعد زيارة القاهرة والغردقة

10:44 ص الثلاثاء 02 يناير 2018
الطفل "قاهر السرطان" يغادر مصر بعد زيارة القاهرة والغردقة

الطفل برفقة والده

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الطفل حسن نصر، الفرنسي الجنسية، الجزائري الأصل، متوجهًا إلى بروكسيل؛ بعد زيارة للقاهرة استمرت عدة أيام، لشرح تجربته في العلاج من مرض السرطان، الذي قاومه وتعافى منه تمامًا خلال فترة علاج طويلة.

وقالت مصادر، بشركة ميناء القاهرة الجوي، في تصريحات لها، اليوم، إن الطفل الفرنسي غادر بصحبة والده، على الطائرة المصرية المتوجهة إلى بروكسل بعد أن عاد من الغردقة.

وأنهى محمد عبد الوهاب من العلاقات العامة إجراءات سفره مع والده، بناءً على تعليمات من الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة.

قاهر السرطان القاهرة الغردقة مطار القاهرة الدولي بروكسيل

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