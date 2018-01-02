بالصور- مصراوي يرصد أجواء وصول جثمان إبراهيم نافع

كتب - طه عبيد:

تصوير – علاء أحمد:

توافد عدد من أفراد أسرة الراحل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأهرام" الأسبق، على قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال جثمانه، بعد انهاء الاجراءات بقرية البضائع.

كما توافد عدد من الصحفيين منهم "نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، والإعلامي أحمد موسى والكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير الأهرام، وهويدا يوسف، الكاتبة الصحفية بمجلة نصف الدنيا.

وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة "الأهرام"، إن رحيل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، خسارة كبيرة ، مضيفاً :"نافع له قيمة كبيرة في مجال الصحافة وتاريخ نقابة الصحفيين، وقدم العديد لمؤسسة الأهرام، ولنقابة الصحفيين".

وأشار سلامة، إلى أن "نافع" كان له دورًا كبيرًا في تحويل الأهرام إلى إمبراطورية ضخمة على المستوى الاقتصادي، وشارك بكثافة في تاريخ نقابة الصحفيين أيضًا، لذلك سيتم إطلاق اسمه على مبنى الإصدارات بالنقابة، تقديرًا لدوره.

من جانبه قدم عمر نافع نجل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، الشكر لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مشيرا إلى الدعم الذى قدمته النقابة والتعاون معه منذ إعلان خبر الوفاة.

وأضاف في تصريحات صحفية قبل استلام جثمان والده بالمطار أن رحيل والده كان صدمة له ولأسرته وأنه يتمنى من الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يدخله الجنة.

وتم الاتفاق مع أسرة الكاتب الكبير ابراهيم نافع، أنه سيتم في العاشرة من صباح غد الأربعاء خروج الجثمان من مؤسسة الأهرام، ثم الصلاة عليه في مسجد عمر مكرم، وبعد ذلك يتم دفنه بمقابر أسرته.

وتُوفي الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة "الأهرام" سابقًا، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، أثناء تواجده في الإمارات، عن عمر يناهز 84 عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض.