الصور الأولى لوصول جثمان الكاتب إبراهيم نافع لمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تصوير - علاء أحمد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأهرام" سابقاً، قادما من دبي بعد أن توفي بالإمارات بعد صراع طويل مع المرض.

وأنهت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الإفراج عن الجثمان، الذي وصل علي الطائرة المصرية القادمة من دبي رحلة رقم 911، وكان في استقباله نجله عمر، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات الأهرام ، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي أحمد موسي، والكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير الأهرام، وهويدا يوسف، الكاتبة الصحفية بمجلة نصف الدنيا، وعدد آخر من الصحفيين وأفراد أسرة الكاتب الراحل.