وصول جثمان الكاتب إبراهيم نافع لمطار القاهرة (صور)

كتب - طه عبيد:

تصوير - ندى عمرو:

وصل منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق، قادمًا من دبي.

وتوافد علي قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، عدد قليل من أسرة الراحل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الأهرام" الأسبق، لاستقبال جثمانه، بعد انهاء الاجراءات بقرية البضائع، و على رأسهم الكاتب الصحفي حسام زايد، مدير تحرير الأهرام، وهويدا يوسف، الكاتبة الصحفية بمجلة نصف الدنيا.

وتوفى الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، عن عمر ناهز الـ84 عامًا في الإمارات عقب معاناة مع المرض.