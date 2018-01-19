وكيل "النواب" يدعو الشعب للتصويت للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وأنه يجب أن يشارك الشعب المصري في الانتخابات المُقبلة بقوة لدعم الرئيس، وأنه "ينبغي ألا يقل عدد المصوتين للرئيس عن 30 مليون مواطن".

وأضاف وهدان- في تصريح لمصراوي، الجمعة- أن الرئيس السيسي قَدم للشعب الكثير، وعندما أعلن ترشحه اليوم، كان يُعلنه وهو يقف على أرض صلبة من الإنجازات الكبيرة، وأن التحدي كان صعبًا للإصلاح الاقتصادي، ولأحداث التنمية.

وشدد وهدان على أنه مقتنع بأن الرئيس السيسي رجل المرحلة، وربان السفينة في الأعوام الأربعة المُقبلة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصفيق حاد من الحاضرين فى مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد فى أحد فنادق القاهرة.

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن المبادرة، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجاري.