20 رسالة للسيسي في ختام "حكاية وطن": "والله ما بخاف من الأمريكان"
كتب- أحمد مسعد:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل مختلفة إلى الشعب المصري في اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، الجمعة.
ويرصد "مصراوي"، رسائل الرئيس كالتالي:
- لدينا 5 ملايين لاجئ.. ومصر لا تترك أشقاءها.
- "أنا عارف الفاسدين كويس.. واللي هيقرب من الكرسي يحذر مني".
- "والله ما بخاف من الأمريكان.. أنا كنت خايف من ربنا".
- أثق في الشباب بشكل كامل، وهو أساس بناء مصر.
- انتظروا "ماسبيرو" في ثوبه الجديد قريباً.
- هناك ارتباط وثيق بين الإرهابيين وتجار المخدرات.
- نبذل جهدًا كبيرًا لإحياء الثقافة المصرية.
- "النبي محمد طلب مننا الرفق بالمرأة، والرفق لازم يكون فعل وسلوك"
- "أقول للشباب شاركوا في المحليات وادفعوا النجباء منكم للمقدمة".
- "إحنا كلامنا قليل أوي لكن رد فعلنا بما يرضي الله حاسم أوي".
- "لو حد فكر في الاعتداء علينا.. إحنا موجودين بقواتنا"
- "عامل الكفاءة فقط هو اللي بيحكمنا في كل الاختيارات".
- حفر قناة السويس كان ضرورة لإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة
-القوات الخاصة المصرية في ليبيا عملت في أماكن لم يصل إليها أحد من قبل.
- "أوقفنا التواصل بين الإرهابيين في قطاع غزة وسيناء"
-"مستعد للقاء الله بما حدث من عمل وجهد"
- "المصريون ساعدوني في كل المراحل منذ التفويض"
- أتألم من ألفاظ "ملهاش لازمة" في الإعلام
- "عينك على بلدك أنا يومين وأروح عند ربنا".
- شركاتنا الوطنية اكتسبت خبرة في مشروع قناة السويس وده بفلوس.
- بناء الدول يحتاج بين 16 إلى 20 سنة، وبحاول أخلص في 8 سنوات.
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