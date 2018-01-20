20 رسالة للسيسي في ختام "حكاية وطن": "والله ما بخاف من الأمريكان"

كتب- أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسائل مختلفة إلى الشعب المصري في اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، الجمعة.

ويرصد "مصراوي"، رسائل الرئيس كالتالي:

- لدينا 5 ملايين لاجئ.. ومصر لا تترك أشقاءها.

- "أنا عارف الفاسدين كويس.. واللي هيقرب من الكرسي يحذر مني".

- "والله ما بخاف من الأمريكان.. أنا كنت خايف من ربنا".

- أثق في الشباب بشكل كامل، وهو أساس بناء مصر.

- انتظروا "ماسبيرو" في ثوبه الجديد قريباً.

- هناك ارتباط وثيق بين الإرهابيين وتجار المخدرات.

- نبذل جهدًا كبيرًا لإحياء الثقافة المصرية.

- "النبي محمد طلب مننا الرفق بالمرأة، والرفق لازم يكون فعل وسلوك"​

- "أقول للشباب شاركوا في المحليات وادفعوا النجباء منكم للمقدمة".

- "إحنا كلامنا قليل أوي لكن رد فعلنا بما يرضي الله حاسم أوي".

- "لو حد فكر في الاعتداء علينا.. إحنا موجودين بقواتنا"

- "عامل الكفاءة فقط هو اللي بيحكمنا في كل الاختيارات".

- حفر قناة السويس كان ضرورة لإنشاء منطقة اقتصادية متكاملة

-القوات الخاصة المصرية في ليبيا عملت في أماكن لم يصل إليها أحد من قبل.

- "أوقفنا التواصل بين الإرهابيين في قطاع غزة وسيناء"

-"مستعد للقاء الله بما حدث من عمل وجهد"

- "المصريون ساعدوني في كل المراحل منذ التفويض"

- أتألم من ألفاظ "ملهاش لازمة" في الإعلام

- "عينك على بلدك أنا يومين وأروح عند ربنا".

- شركاتنا الوطنية اكتسبت خبرة في مشروع قناة السويس وده بفلوس.

- بناء الدول يحتاج بين 16 إلى 20 سنة، وبحاول أخلص في 8 سنوات.