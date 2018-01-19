مصطفى بكري: السيسي سيكتسح في الانتخابات المقبلة

(مصراوي):

قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو مطلب شعبي.

وأشار بكري، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن إعلان السيسي الترشح لفترة ثانية بمثابة استكمال "مشروع وطن"، لمتابعة الملفات التي بدأها سواء على الصعيد الأمني، أو الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس النواب: "السيسي سيكتسح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أن المشاركة السياسية مطلوبة، حيث دعا الجميع إلى النزول والمشاركة في الماراثون المقبل.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تصفيق حاد من الحاضرين فى مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد فى أحد فنادق القاهرة.

وانطلق اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن"، بجلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس"، عن الأسئلة التي تلقاها ضمن المبادرة، التي انطلقت من 10 – 15 يناير الجاري.