بعد موجة العواصف.. الأرصاد توجه نصائح لمرضى الجهاز التنفسي والسائقين

كتبت- عايدة رضوان:

نصح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأماكن التي تنشط فيها الرياح المصحوبة بالأتربة قدر الإمكان.

وأضاف عبد العال - فيما يخص السائقين على الطرق - أنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصةً الصحراوية.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تنتهي حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، بحالة نشاط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة مساء اليوم الجمعة، على أن يبدأ الطقس في الاستقرار بدءًا من الغد.

وأضاف عبد العال، أنه من المتوقع - أيضًا - أن تبدأ الشبورة المائية في الظهور بالتزامن مع انتهاء حالة عدم استقرار الطقس، مشيرًا إلى أن الموجة الحالية ليس لها علاقة بدرجات الحرارة - في إشارةٍ لعدم انخفاض درجات الحرارة عن المعدل المعتاد - وإنما ترتبط بعد استقرار الظواهر الجوية، المتمثلة في نشاط الرياح والأمطار.