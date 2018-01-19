وزير التعليم العالي يشهد غدا توقيع أول عقد إنتاج تجريبي للعدادات الذكية محليا

القاهرة - أ ش أ:

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، غدا السبت، الاحتفال بتوقيع عقد التعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ومركز التميز العلمي والتكنولوجي ممثلاً عن " التحالف القومي لتعميق المكون والناتج المحلي فى صناعة الإلكترونيات" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لإنتاج العدادات الذكية محليا.

يحضر الاحتفال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الالكترونيات، والدكتورة هالة الصادق منسق التحالف وأعضاء التحالف وفريق العمل والجهات المشاركة في التحالف.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن التحالف يعد خطوة رائدة من شأنها أن تسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي واعد للصناعات بوجه عام والصناعات الإلكترونية بوجه خاص بالمنطقة، ويأتي هذا الإنجاز كأحد مخرجات الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة، حيث قامت الأكاديمية بتكوين مجموعة من التحالفات القومية بهدف تكامل الجهود بين البحث العلمي والصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشارت إلى أن برنامج التحالفات القومية بالأكاديمية يعد من أكبر برامج الشراكة بين الجامعات ومجتمع البحث العلمي والصناعة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل بشكل متكامل بهدف تعزيز التصميم والتصنيع المحلي وصولاً إلى تصنيع محلي بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات الهندسية والصناعية المحلية كجزء من الرؤية العامة لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أن التحالف يضم 15 جهة من الجهات الفاعلة في قطاع الإلكترونيات في مصر من الجامعات، ومراكز ومعاهد البحث العلمي، والقطاع الصناعية والهندسية، والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والهيئات الحكومية وغير الحكومية، ويقدم التحالف 7 حلول ومنتجات ابتكارية في مجالات الشبكات الذكية للكهرباء والمياه والغاز والطاقة المتجددة ونظم تأمين المتاحف والمستشعرات لخدمة القطاعات البحثية والهندسية والصناعية المختلفة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما لفتت الوزارة إلى أنه يشارك في تطوير منظومة العدادات الذكية الفريق البحثي والتقني من معمل التصميمات لأنظمة الإلكترونيات والاتصالات بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالتعاون مع أعضاء الفريق البحثي من معهد بحوث الإلكترونيات والشركات والمصانع التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومنها شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45)، بالإضافة إلى الجهات الرئيسية الخاصة بالتراخيص الصناعية والمعايرة والاختبارات والاعتماد مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات القياسية والجودة.

وأكدت أنه يتم التعاون في مجال ترقية العدادات الحالية باستخدام عناصر منظومة ترقية العدادات الذكية والمُصممة بمعرفة مجموعة العدادات الذكية بالتحالف، وسيتم البدء بإجراء مشروع تجريبي للعدادات بمدينة الشيخ زايد - جنوب القاهرة لترقية العدادات الرقمية وعدادات الدفع المسبق إلى عدادات ذكية، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصناعة الإلكترونيات وفي ضوء الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات والاتصالات، مع الاتساق الكامل مع خطة الدولة التي تستهدف الوصول بمساهمة صناعة الإلكترونيات في الاقتصاد القومي عام ٢٠٢٠، بنحو 5 مليارات دولار من إجمالي نحو ملياري دولار العام الحالي.